زاخو يفاجئ الجوية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حقق فريق زاخو مفاجأة ثقيلة عندما تمكن من التغلب على ضيفه فريق القوة الجوية 1-صفر ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لاعب زاخو هارون أحمد هدف المباراة الوحيد والتي جرت على ملعب زاخو الدولي في الدقيقة 67 .

وفاز فريق الصناعات الكهربائية على ضيفه نفط البصرة بهدف سجله محمد حسن في الدقيقة الثامنة، بينما حقق أربيل الفوز على ضيفه السماوة بهدفين سجلهما حيدر قهرمان ومحمد نضال في الدقيقتين 31و88.

ونجح نفط الوسط في فرض التعادل على مضيفه الشرطة 1-1في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كربلاء الدولي.

سجل هدف فريق الشرطة أمجد عطوان في الدقيقة 22 وهدف التعادل لنفط الوسط سجاد جاسم في الدقيقة 36، ليقود فريقه إلى صدارة الدوري العراقي.

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