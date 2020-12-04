شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد بعد تعافيه من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيعود النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني للمباريات مطلع الأسبوع المقبل بعد أن أكد النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أن فحص اللاعب القادم من بلاده جاء سلبياً لفيروس كورونا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً قد أصيب بالعدوى الشهر الماضي أثناء اللعب مع منتخب بلاده، وغاب عن انتصار أوروجواي على كولومبيا، والهزيمة أمام البرازيل؛ إضافة إلى آخر أربع مباريات لأتليتيكو.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان: «سيعود لويس سواريز، لتدريبات الفريق الأول بعد أن جاء الفحص سلبياً».

وانضم سواريز، إلى أتليتيكو قادماً من برشلونة في فترة الانتقالات الأخيرة، وسجل خمسة أهداف في 6 مباريات بالدوري الإسباني مع فريقه الجديد.

ويحتل فريق المدرب دييجو سيميوني؛ الذي يستضيف بلد الوليد يوم السبت؛ قبل السفر إلى سالزبورج لخوض مباراة مهمة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، المركز الثاني حالياً في الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة من تسع مباريات متأخراً بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر الذي لعب 11 مباراة.

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