شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية الدولية تعلن باخ مرشحاً وحيداً لرئاستها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المنتظر أن يكون توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، المرشح الوحيد في انتخابات رئاسة اللجنة المقررة في مارس المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته لجنة القيم التابعة للجنة الأوليمبية في لوزان اليوم الخميس.

وبموجب هذا الإعلان، فإن إعادة انتخاب باخ 66 عاماً لرئاسة اللجنة في أثينا ربيع العام المقبل ستكون مجرد تحصيل حاصل.

غير أن باخ لن يبدأ فترة ولايته الثانية قبل دورة الألعاب الأوليمبية المقررة في طوكيو، والتي ستقام في الفترة بين 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021.

تجدر الإشارة إلى أن البطل الأوليمبي السابق في رياضة المبارزة في عام 1976 يترأس اللجنة الأوليمبية الدولية منذ عام 2013، وجاء باخ خلفا للبلجيكي جاك روج.

وتم تقليص فترة الولاية الثانية إلى أربعة أعوام لتنتهي في عام 2025.