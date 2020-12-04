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شكرا لقرائتكم خبر عن 69% من قراء الخليج 365 يستبعدون نجاح صالح جمعة في تجربته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 31 % من قراء الخليج 365، المشاركون في استطلاع بشأن توقع نجاح لاعب الأهلى السابق نجاح اللاعب في التجربة الجديدة، بينما توقع 69 % من القراء عدم نجاح التجربة.
وبعد الغموض الذى أحاط بمصير نجم الأهلى السابق، وفسخ عقده مع القلعة الحمراء بالتراضى، أجرى الخليج 365 استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعاتهم بشأن صالح جمعة، غير أن أغلبية القراء توقعوا عدم نجاح صانع الألعاب في تجربته الجديدة.
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