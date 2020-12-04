معتز إينو: "كوبري ميسي" وسام على صدري

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جدة - عمرو شويل روى معتز اينو لاعب الأهلي السابق كواليس مباراة برشلونة التاريخية الودية التي جمعت بين الفريقين عام 2009.
وقال معتز اينو في تصريحات تلفزيونية: "مين اللي كان ماسك ميسي وضربه طول الماتش، اخدت كوبري من ميسي وده وسام على صدري لأنه أحسن لاعب في العالم".
أضاف معتز اينو: "حسام البدري في المحاضرة بص ليا وقال انت اللى هتمسك ميسي وكل كورة عايزك تعمل معاه فاول علشان ما يعرفشي يلف".
أوضح لاعب الأهلي السابق: "أتصورت معاه بعد المباراة بالرغم من أنى قعدت اضرب فيه طول الماتش".
تابع معتز اينو: "ميسي اتنرفز كتير بسبب الخشونة اللى كنت بتعامل بيها معاه في المباراة".
واختتم معتز اينو: "ميسي طلع من مباراة الأهلي وبرشلونة في 2009 زعلان ورفض تبديل التيشيرت مننا واللاعبين كانوا زعلانين منه".
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