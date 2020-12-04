محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بملخص أحداث اليوم الخميس 3 ديسمبر. كاسونجو: جمهور الزمالك لا يحق له إهانتي.. والله وحده يعلم لماذا خسرنا أيمن يونس: قادرون على مفاوضة أي لاعب.. وباتشيكو وافق على ضم أمير عادل بمشاركة النني وحضور جماهير.. أرسنال يكتسح رابيد برباعية بالدوري الأوروبي أمير توفيق: لا تكذبوا الكذبة وتصدقوها والانتصارات تكون في الملعب "سأكشف المؤامرة ومن يقف وراءها".. مرتضى يعلن موعدًا جديدًا للرد كاف يختار الشناوي وأبو جبل ضمن أفضل تصديات دوري أبطال أفريقيا وزير الرياضة يزور الزمالك: أولوياتنا الحفاظ على كيان النادي وضبط الأداء المالي مواجهتان ناريتان في قرعة قبل نهائي دوري أمم أوروبا كاف لمصراوي: لا يوجد ما يمنع مشاركة الشحات في السوبر الأفريقي أمير عادل يصل الزمالك لإتمام التعاقد ظهور ورقة جديدة.. تعرف على قائمة الأهلي استعدادًا لنهائي الكأس طلائع الجيش: الفريق كامل العدد أمام الأهلي .. ومسحة أخيرة لحسم الموقف مصدر لمصراوي: استمرار إيجابية الونش بفيروس كورونا "شعرت أنني في دوامة".. موسيماني يتحدث عن أيامه الأولى في الأهلي "استمرار إيجابية العينة".. الأهلي يعلن نتائج مسحة سليمان وديانج أول تعليق من موسيماني على صفقة التعاقد مع سيرينو زيزو يحذف صورة نفي امتلاكه وكيل لاعبين محمد شريف يعلن سلبية مسحة كورونا "نصيحة ورحيل".. مدرب المنتخب يتحدث عن موقف مصطفى محمد وباتشيكو إصابة لاعب إنبي بقطع في الرباط الصليبي تقارير مغربية تكشف موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. صفقة للزمالك.. والاستعداد لنهائي الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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