الامارات | نيمار يرغب في اللعب مع ميسي مجدداً

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يرغب في اللعب مع ميسي مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحاً لافتاً إثر فوز فريقه، باريس سان جرمان الفرنسي، على مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-1، في دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجدداً مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي. وجاء كلام نيمار في تصريحات لشبكة «إي إس بي إن» الأميركية: «ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجدداً بالوجود معه على أرضية الملعب»، وأضاف: «يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل». وتابع مازحاً: «مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب». ولعب نيمار إلى جانب ميسي على مدى أربع سنوات، قبل أن ينتقل إلى سان جرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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