شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُقرر توسعة دولاب البطولات بعد الفوز بالأميرة الافريقية التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الأهلي توسعة دولاب بطولات النادي واقامة دولاب أخر في الدور الثاني بالمبني الاجتماعي لاستيعاب البطولات الي يحصل عليها النادى في جميع البطولات بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص، ويأتي ذلك بعد أيام من حصول الفريق على بطولة دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس، كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.