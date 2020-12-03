شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020 تفوق ​يوفنتوس​ الايطالي على ​ريال مدريد​ الاسباني وتقدم للمركز الثالث في تصنيف الأندية الأوروبية خلف برشلونة وبايرن ميونيخ فقط.

وسمحت النتائج الأخيرة لكلا الناديين في دوري أبطال أوروبا للبيانكونيري بالارتفاع أمام الميرنغي. وتأهل يوفنتوس لدور الـ16 بينما يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في المجموعة مع بوروسيا مونشنغلادباخ وشاختار دونيتسك وإنتر ميلان. وبقي بايرن ميونيخ في الصدارة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019-20 يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 116 ألف نقطة ثم يوفنتوس برصيد 111 ألف نقطة وريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 110 آلاف نقطة. وأكمل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وإشبيلية وليفربول المراكز العشرة الأولى.

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.