الجزائري آدم وناس يغيب عن كالياري في الكالتشيو بأوامر كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي كالياري، إصابة النجم الجزائري، آدم وناس، بفيروس كورونا عقب خضوعه للمسحة الخاصة بكوفيد 19 والتى أثبتت إيجابية عينيته. وأضاف النادي الإيطالي على موقعه الرسمي، تم عزل آدم وناس على الفور وفقًا للبروتوكول الطبي المعمول به. ويخسر كالياري بذلك، جهود النجم الجزائري ضد هيلاس فيروس، الأحد المقبل، في الجولة العاشرة من عمر الدوري الإيطالي. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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