البكري يكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

أكد المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس، كانت إيجابية من أجل مساندة اللجنة فيعملها خلال الفترة المقبلة.
وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقر النادي مساء اليوم الخميس لعقد جلسة مع اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادي.
وقال المستشار أحمد البكري أن الجلسة كانت من أجل متابعة كل الأمور الخاصة بنادي الزمالك، وتسهيل عملية اللجنة في إدارة شئون النادي لتحقيق الاستقرار في القلعة البيضاء.
وأشار البكري إلى أن اللجنة تواصل عملها بشكل مستمر من أجل تحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة للنادي.
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