وزير الرياضة يصل نادي الزمالك للاجتماع باللجنة المؤقتة

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك، منذ قليل وذلك للاجتماع بأعضاء اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار احمد بكري.

ويتناول الاجتماع الأمور الخاصة بنادي الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بعد تولي اللجنة المؤقتة شئون النادي.

كانت وزارة الشباب والرياضة ، قد أصدرت قرارها الأحد

الماضي بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك وإحالته للنيابة العامة على أن يتم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من ..

• السيد القاضي / احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .