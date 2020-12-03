شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين جيتس» يواجه «إيه إم» بنهائي بطولة البولو اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية الجمعة ختام بطولة اليوم الوطني للبولو التي انطلقت في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بمشاركة 7 فرق هي الإمارات والحبتور وجرين جيتس ومهرة و«إيه إم» وانكورا وبن دري، ويلتقي في مباراة الختام فريقا «إيه إم» و«جرين ديتس» في الرابعة عصراً، فيما ستقام مباراة الترضية بين فريقي مهرة وانكورا عند الثانية والنصف ظهراً.

وسيقود فريق «إيه إم» الشيخة علياء آل مكتوم ومعها سانتوس وبابلو وتوماس أراريا، بينما سيقود فريق جرين جيتس السعودي نور أبوخضرا ومعه تشارلز وتوكي وقيصر.

وكانت مباريات الدور قبل النهائي قد شهدت نهاية دراماتيكية أسفرت عن خروج فريقي الإمارات والحبتور على يد فريقي مهرة و«إيه إم».

ففي مباراة الإمارات نجح فريق مهرة في انتزاع فوز مستحق بعد مباراة تساوت فيها الكفتان خلال الأشواط الثلاثة الاولى بين الفريقين، إلا أن مهرة خطف ثلاثة أهداف في الشوط الرابع ليقضي على أحلام فريق الإمارات منهيًا المباراة بنتيجة 10-7.5.

وفي مباراة «ايه ام» والحبتور قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها «إيه إم» إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوز فريقها بنتيجة 4-3 بعد مباراة اتسمت باللعب الحذر بسبب إغلاق الفريقين لمنطقة مرماهم مما أثر على الأداء الهجومي وندرة الأهداف، وقد فرط فريق الحبتور في الفوز بسبب التسرع تارة وعدم التوفيق تارة أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر «جرين جيتس» يواجه «إيه إم» بنهائي بطولة البولو اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.