العالمية… يتغلب على سبٱ فون بهدفين نظيفين 

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن -

علي السعيدي : خاص

تغلب فريق العالمية على فريق سبآ فون بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم على ملعب اكاديمية الميدان بحدة في ثالث مباراة له ضمن المجموعة الاولى في البطولة الرابعة لكرة القدم السباعية التي ينظمها الاتحاد الرياضي للشركات برعاية شركة ناتكو التقنية وفندق البستان ومياة مدينة سام

بدا الشوط الاول وسط حذر شديد من قبل الفريقين خشية ولوج اهداف مبكرة تربك حسابات الفريق ولكن سرعان ما كسب اللاعبون الثقة انطلقوا وانتشروا في ارجاء الملعب ومن هنا استطاع لاعبي فريق العالمية سحب البساط والسيطوة على وسط واطراف الملعب واتيحت فرص كثيرة جدا للفريق واستطاعوا اقتحام الاسوار المحصنة لفريق سبا فون ولكن الاستعجال في التسجيل وقف حجر عثره امامهم وفي كرة سريعة مرسلة من الحارس فادي الشيباني ناحية المدافع المندفع بقوة سيطر من خلاله على الكرة وارسلة ارضية زاحفة على يسار حارس المرمى كهدف اول اسعد اللاعبين وجهازهم الفني والاداري لينتهي الشوط الاول بتقدم فريق العالمية بهدف يتيم

وفي الشوط الثاني الذي الت فيه السيطرة الشبه كاملة لفريق العالمية وسط استبسال دفاعي من فريق سبآ فون واستمر اللعب كر وفر وسط الملعب حتى استطاع فريق العالمية مضاعفت النتيجة بهدف ثاني بقوة الصاروخ من اقدام اللاعب المتالق محمد مرقان بعد تمريرة جميلةولا اروع من اقدام اللاعب المميز ماجد مجيديع يريح اعصاب الفريق لينتهي اللقاء بفوز صريح ومريح لفريق العالمية بهدفين نظيفين ويودع في جعبته ثلاث نقاط جديدة لتصبح اجمالي نقاطه 7 نقاط من فوزين وتعادل