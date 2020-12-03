شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يحسم الجدل: «مونديال اليد مش هيتأجل ولن تهزمنا كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الجدل حول مونديال اليد المقرر إقامته في مصر الشهر المقبل.

وقال: «بطولة العالم بمصر في موعده ولن يتم تأجيله وكورونا لن تهزمنا إذا اتخذنا كافة الإجراءات»، مضيفًا: «الاتحاد الدولى ساعد مصر على إبقاء البطولة في موعدها بتشكيل فريق عمل خاص بالكوفيد للرد على كافة أسئلة الاتحادات والوزراء والسفراء الخاصة بالإجراءات الوقائية».

واستعرض «مصطفى»، خلال المؤتمر الذي عقدته ع وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة بطولة العالم لكرة اليد وخطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية، وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين في البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيري ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.