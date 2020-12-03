شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي يخضعون لتحليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى تحليل رابيد تيست استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش، بنهائي كأس مصر. وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق، بنتيجة سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائي مسابقة الكأس. كما أظهرت المسحة التي خضع لها لاعبو النادي الأهلي استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.