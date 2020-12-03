شكرا لقرائتكم نتيجة المسحة الجديدة تثبت استمرار إصابة الونش بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثبتت نتيجة المسحة التي أجراها محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مؤخرا استمرارية إيجابية المسحة واستمرار إصابة المدافع الدولى بفيروس كورونا، ومن المنتظر أن يستمر الونش في العزل المنزلي علي أن يجري مسحة جديدة خلال أيام للتأكد من شفاءه.

وتسبب إصابة الونش بفيروس كورونا في ابتعاده من مباراتي الأهلي في الدور النهائي لدوري ابطال افريقيا والتي حسمها الأهلي 2/1 ، وكذلك مباراة طلائع الجيش في الدور قبل النهائي لكأس مصر والتي خسرها الزمالك أيضا بنتيجة 3/1 .

من ناحية أخرى يخضع حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، لبرنامج تأهيل مكثف بداية من السبت المقبل فور عودة الفريق للتدريبات، وذلك لتجهيزه للمشاركة في مباريات الموسم الجديد والتي تنطلق بمواجهة الزمالك والمقاولون في الأسبوع الأول للدوري.

وانضم المثلوثي لتدريبات الزمالك عقب مباراة الأهلي في نهائي دوري ابطال أفريقيا، وتم قيده في القائمة المحلية والافريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية من نادي الصفاقسي التونسي.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان إدارة النادي لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، ولا يزال هناك احتمالية انضمام نجم الأهلي الي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر ان رفض فكرة التعاقد مع احمد الشيخ التي ظهرت أمس نتيحة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادي، حيث رفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم علي واشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة ، فيما كان الراي الوحيد المتحمس لانضمام احمد هو ايمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الامر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لادارة النادي ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.