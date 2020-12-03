شكرا لقرائتكم لجنة الكرة بالزمالك تحسم مصير صفقة أحمد الشيخ بنظام التصويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة النادي لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، ولا يزال هناك احتمالية انضمام نجم الأهلي إلي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن رفض فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ التي ظهرت أمس نتيحة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادي، حيث رفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم علي وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة ، فيما كان الرأي الوحيد المتحمس لانضمام أحمد الشيخ هو أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الأمر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لإدارة النادي ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.

من ناحية آخري وضعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس وعضوية كل من اشرف قاسم وعبد الحليم علي ، 5 لاعبين تحت المنظار داخل فريق الزمالك لتوفيق واضاعهم في الفريق مما يساهم في فرض مزيدا من الاستقرار في صفوف الزمالك خاصة بعد الخروج من كاس مصر وخسارة لقب دوري ابطال افريقيا أمام الأهلي.

لجنة الكرة التي تبدأ عملها يوميا من العاشرة صباحا ، تعمل علي قدم وساق من اجل تذليل الازمات والعقبات التي تواجه فريق الكرة، ووضعت اللجنة خطة كاملة لتفادي الفترة الحالية وضمان عدم تأثيرها علي مسيرة فريق الكرة.

بداية الملفات هو تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي واللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع في يناير المقبل لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولي " فيفا" .

اما الملف الثاني والذي يشهد مفاوضات مكثفة وهو تعديل القيمة المالية لعقود 3 لاعبين وهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفي محمد مهاجم الفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق ، حيث تعتبر قيمة عقود الثلاثي هي الأقل في الفريق مقارنة بزملائهم في مراكزهم.

اعلن نادي الزمالك فجر اليوم التعاقد مع امير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن لاعب ساربسبورج الدنماركي لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل ، في صفقة انتقال حر، بعدما وقع أمير عادل فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك.