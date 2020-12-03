شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور: شباب الأهلى حقق بداية مميزة في دوري الشباب رغم الصعوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالأهلي مواليد ١٩٩٩، أكد أن فريقه حقق بداية مميزة في دوري الجمهورية، بعدما نجح في قلب تأخره أمام غزل المحلة لفوز بنتيجة ٣ - ١، في افتتاح البطولة.

وأوضح أنور أن الفريق يمر بظروف صعبة من حيث الغيابات الكثيرة في صفوفه بسبب الإصابات، كما أنه سيعاني من تلاحم المباريات في الفترة المقبلة، والاضطرار إلى خوض أكثر من مباراة خلال الأسبوع الواحد.

ولكن في الوقت نفسه أشار المدير الفني لفريق الأهلي ٩٩ إلى أن تصعيد مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كان مفيدًا لهم بشكل كبير سواء من الناحية الفنية أو المعنوية، حيث ظهر ذلك بقوة من خلال أدائهم في المباراة أمام المحلة، وهو ما يعتبره جانبًا إيجابيًّا كبيرًا.

وشدد أنور، على أن الفريق أغلق صفحة مباراة المحلة وسيبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن هناك هدفًا محددًا وهو الفوز بدوري الجمهورية والجميع في الفريق يعمل بقوة من أجل تحقيقه.