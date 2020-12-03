شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي والدوري السعودي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم الخميس 3 -12-202 عودة مباريات الدوري الأوربي بالإضافة إلى مبارتين في الدوري السعودي.

وتنطلق مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي أهمها مباراة آرسنال أمام رابيد فيينا، وفي الدوري السعودي تقام مباراتان في الجولة السادسة حيث يلعب الهلال والفتح و أبها ضد النصر.

وهذه أهم مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-12-2020 والقنوات الناقلة

سيفاس سبور ضد فياريال وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

ميلان ضد سيلتك وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

آيك أثينا ضد سبورتنج براجا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4.

ليستر سيتي ضد زوريا لوهانسك وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5.

ليل ضد سبارتا براج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

جينت ضد سلوفان ليبيرتش وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 12 EN.

لاسك لينز ضد توتنهام هوتسبير وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

سسكا موسكو ضد وولفسبيرجر وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

فينورد روتردام ضد دينامو زغرب وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8.

وتنطلق المباريات في تمام 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

روما ضد يونج بويز وتُذاع المباراة على قناة .beIN Sports HD 4.

كلوج ضد سسكا صوفيا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

آرسنال ضد رابيد فيينا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

مولده ضد دوندالك وتُذاع المباراة على قناة .beIN Sports HD 12 EN

نيس ضد باير ليفركوزن وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

غرناطة ضد بي إس في آيندهوفن وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8.

إف سي اومونيا نيقوسيا ضد باوك سالونيكا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 10.

إي زد آلكمار ضد نابولي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5.

ريال سوسييداد ضد ريجيكا وتُذاع المباراة على قناة .beIN Sports HD 3

بنفيكا ضد ليخ بوزنان وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7.

جلاسكو رينجرز ضد ستاندر دو لياج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما مواعيد مباريات الدوري السعودي فيواجه أبها نظيره النصر وتنطلق المباراة في تمام 2:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة وتُذاع على قناة KSA Sports 3 HD.

والهلال ضد الفتح وتنطلق المباراة في تمام 4:40 عصرًا بتوقيت القاهرة وتُذاع على قناة KSA Sports 1 HD.