شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد مواجهة الأهلى مع طلائع الجيش في السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد، حيث كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حالة فوز فريق واحد بالدورى والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدورى لصاحب المركز الثانى لكأس مصر.

كما أكد مسئولو الجبلاية أنه لم يتحدد بعد موعد السوبر النهائى، إلى جانب أن الأقرب هو إقامة المباراة فى القاهرة وعدم إقامتها فى الخارج كما حدث فى السوبر المنقضى الذى جمع الأهلى والزمالك وأقيم بالإمارات وانتهى بتتويج الزمالك باللقب.

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.