شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يبدأ اليوم الاستعداد لنهائى الكأس أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلي اليوم ، الخميس، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل وهي المباراة التى يرفض الأهلي التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوي بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيماني للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلي مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندري مساء أمس الأول ، الثلاثاء، في نصف نهائي الكأس بهدفين لهدف.

فيما تلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربى، وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

وأشاد حسين الشحات بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، قائلاً: "موسيمانى فارق معانا جدًا، وبيتحدث معانا كلنا وعلاقته مميزة مع جميع اللاعبين، ويتحدث معى بشكل دائم، ويمنحنى الدعم والتعليمات".

أضاف الشحات إن موسيمانى يتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد، لافتًا إلى إنه تحدث معه بعدما أهدر فرصة محققة أمام مرمى الزملك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وطالبه بالتركيز وعدم التأثر بتلك الفرصة، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص اللقب.

تابع لاعب الأهلى قائلاً: "محمد الشناوي دخل زعق بين الشوطين، ودخل موسيمانى بعده وقال كلام الشناوى كله صح واحنا لازم نكسب واللي هيسجل هدف واحد هو من سيفوز، وهو ما تحقق بالفعل".

وعلق حسين على إمكانية الانتقال لصفوف بيراميدز بسبب الإغراءات المالية، قائلاً: "تنازلت عن أكثر من نصف راتبى فى العين الإماراتى، وفيلا وعربية، بخلاف الملايين من المكافأت التى تنازلت عنها من أجل الانتقال للأهلى، فكيف أفكر فى الرحيل".

أضاف إن الانتقال لصفوف الأهلى كان بمثابة حلم وتحقق، مؤكدًا إنه لن يرحل إلا فى حالة استغناء النادى عن خدماته، قائلاً: "الأهلى حلم حياتى منذ الصغر، وجيت النادى بسبب محمود الخطيب ولتحقيق حلمى والتتويج بلقب أفريقيا".

وكشف حسين كواليس انتقاله من العين الإماراتى إلى صفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن الصفقة تمت مقابل 5 مليون دولار، بما يقرب من 80 مليون جنيه، لافتًا إلى إنه تنازل عن ملايين لنادى العين حتى يحقق حلمه بإرتداء قميص الأهلى.

أضاف، إنه تلقى مكالمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى، وقال له -بيبو-: "عايزينك فى الأهلى"، مؤكدًا إنه كانت أسعد مكالمة تلقاها وبعدها بذل قصارى جهده من أجل الانضمام للأهلى.

وتحدث لاعب المارد الأحمر عن بداياته مع كرة القدم، مؤكدًا أن نادى الشرقية للدخان كان بوابته للنجومية، و20 ألف جنيه كانت قيمة تعاقدى مع الشرقية، لافتًا إلى إنه عمل فى العديد من المجالات قبل الوصول لتلك النجومية، مثل العمل فى سنترال وبنزينة وعامل الوميتال.