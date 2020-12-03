مدرب الفتح يؤكد صعوبة مواجهة الهلال بالدوري السعودي

أكد البرتغالي يانيك فيريرا مدرب فريق الفتح اليوم الأربعاء أن الأستعداد لمواجهة الهلال يسير بالشكل الصحيح وسط معنويات عالية.

ويسعى الفتح لتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم والثاني على التوالي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، عندما يواجه الهلال غدًا الخميس في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفعت معنويات الفتح عقب فوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه الأتفاق في المرحلة الماضية للمسابقة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد عشر نقاط من خمسة لقاءات.

وصف فيريرا مواجهة الهلال بالصعبة، وقال خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن اللقاء “لن تكون الأمور كما هو الحال في المواجهة السابقة لما يمتلكه الهلال من إمكانيات كبيرة، فهو قادم من التتويج ببطولة خادم الحرمين الشريفين وسيخوض المواجهة بمعنويات مختلفة.

أَضاف فيريرا “ثقتي كبيرة في اللاعبين بتقديم العطاء الكبير وسط الملعب وتطبيق كافة التعليمات التي نقدمها لهم في التدريبات والأهم الحضور الذهني والتركيز العالي طوال تسعين دقيقة”.

اختتم المدير الفني للفتح تصريحاته قائلًا: “هدفنا العودة إلى الأحساء بنتيجة إيجابية” .

من جانبه، شدد علي الزقعان على أن مواجهة الهلال لن تكون سهلة وتحتاج لعمل كبير، حيث قال: “نحن بحمد الله قادمون من انتصار وعازمون على مواصلة ذلك كما أننا نعيش أجواء جميلة محفزة لتقديم المزيد من المستويات التي تسعد جماهيرنا الوفية”.