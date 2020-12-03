شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مشفتش زي طارق حامد في حياتي.. والزمالك قادر على تجاوز الأزمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن الزمالك يتعرض لكبوات مثل ريال مدريد وبرشلونة ومش عايز السوشيال ميديا تاخدنا للنفق المظلم وقدر الزمالك يوقع ويقوم والمشاكل مبتخلصش ولكنه كبير وقادر على تجاوز الأزمات.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس: "مجلس مرتضى منصور قدم الكثير لنادى الزمالك قبل رحيله وحقق بطولات وانجازات وانشاءات وأنشأ قناة فضائية وهو ما أحدث تساوى فى الكفة مع الأهلى بل تفوق فى بعض الأحيان".

تابع: "لازم أشيد بـ3 من لعيبة وهم شيكابالا وجنش وحازم إمام وساعدونى بشكل كبير فى الفترة اللى توليت بيها المهمة فى لم شمل الفريق".

شدد: "أيمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم يواجهون صعوبات كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار فريق الزمالك"، متابعا: "طارق حامد لعيب مشفتش فى حياتى زيه ممكن لاعب يجيله اجهاد ويخاف على نفسه والوحيد اللى ما اشتكاش هو طارق".

أوضح: "لاعبو الزمالك سيحصلون على مستحقاتهم الأسبوع القادم وفرجانى ساسى سيجدد عقده مع النادي، وخسارة الزمالك من أسوان كانت بفعل فاعل والهدف لم يكن هدفا صحيحا وانفعلت بشدة بعد المباراة لأنه مع احترامى لأسوان لو لعبت بفريق 20 سنة مكنتش هخسر من أسوان".