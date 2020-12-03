شكرا لقرائتكم وكيل بدر بانون: انتقاله للأهلى من أسهل الملفات ولم تستغرق وقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عزيز وكيل بدر بانون لاعب فريق الأهلى الجديد أن ملف انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء من أسهل الملفات التى تعمل معها فى مسيرته كوكيل لاعبين، ولم يستغرق سوى أيام قليلة .

وقال عزيز فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورت"، إن اللاعب تلقى عدة عروض قبل وبعد الانتقال للأهلى، وحتى الآن يتلقى عروضا مغرية، ولكن اللاعب لم يتردد فى اختيار اللعب للفريق الأحمر، كما أنه وافق على العرض خلال ساعتين فقط .

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، كواليس ضم المدافع المغربى بدر بانون لاعب الرجاء السابق، وكذلك موقف اللاعبين العائدين إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء إعارتهم، وقال إن بدر بانون تابعناه لفترة طويلة، ومحمد يوسف ومحمد فضل كانوا متابعينه من 3 سنوات، ولكن لم يحدث تواصل معه.

وأضاف: بعد ذلك فى الفترة الأخيرة فكرنا فى أن الأهلى يحتاج مدافع بشكل مختلف، ووجدنا أن بدر هو الأنسب، لأنه شخصية يعرف يعنى إيه ضغوط وهو كابتن بالفريق، ويعرف كيف يتكلم مع اللاعبين ويقود خط الدفاع ولاعب كرة عالى جداً وسيكون له دور كبير معنا، وليس حقيقى ما يقال عن أنه تم شراءه بـ 3 مليون دولار الرقم أقل من ذلك بكثير.