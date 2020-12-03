شكرا لقرائتكم الزمالك يسدد 20 ألف دولار للمحامى الإيطالى بعد الحكم على كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت إدارة الزمالك الحالية بسداد 20 ألف دولار، إلى المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالي، المكلف بقضية محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالي، بعدما حصل الزمالك على حكمًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتغريم محمود كهربا 32 مليوناً و800 ألف جنيه لصالح نادى الزمالك، وقام الزمالك أيضا بالاستئناف على المسألة مقابل سداد 25 ألف فرانك سويسرى.

من ناحية أخرى أكد اشرف قاسم المشرف على الكرة فى نادى الزمالك، أن لجنة الكرة فوجئت بمجرد تسلمها المهمة رسميا بأن هناك لاعبين فى الفريق لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر وهى أزمة كبيرة ولكننا نسعى لسداد جزء من مستحقات اللاعبين فى الفترة المقبلة.

وقال اشرف قاسم فى مداخلة مع برنامج زملكاوى على قناة الزمالك أن خزينة الزمالك لم يكن بها أموال سوى مليون و250 الف جنيه وهو مبلغ زهيد لن يسمح بسداد مستحقات اللاعبين، ولهذا فان لجنة الكرة تسعى لتوفير موارد مالية من خارج النادى لسداد التزامات اللاعبين وضمان عدم حدوث أزمات للاعبين.

من جانبه قال ايمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق هو صاحب الكلمة الاولى والأخيرة فى صفقات اللاعبين، مؤكدا عبر برنامج زملكاوى على قناة الزمالك : أن اللجنة لن تضم أى لاعب الا بموافقة باتشيكو.

وأضاف يونس أن ما يقال عن رحيل بن شرقى عن الفريق امر عار تماما من الصحة، مشددا على أن اللجنة تضع فى أولوياتها الحفاظ على قوام الفريق، واهمها تجديد عقود اللاعبين وفى مقدمتهم فرجانى ساسى ويوسف أوباما.

وشدد ايمن يونس على انه يتمنى أن تقام انتخابات النادى فى اسرع وقت لاختيار مجلس منتخب مؤكدا أن الزمالك يستحق مجلس منتخب وليس لجنة معينة.