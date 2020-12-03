شكرا لقرائتكم عضو الزمالك السابق: تجربتي في النادي الأبيض كانت "بايخة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على الأزمة التي يعيشها الزمالك حاليا بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور واحالة مخالفاته للنيابة العامة.

وقال شكري في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء: "أي أحد يتمنَّي خدمة نادي الزمالك، لكن البعض كان يبتعد في الفترات الأخيرة "لإن محدش بيحب يتجاب سيرته بسوء كَمَا كان يحدث مع الكثير"

ووعد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن تكون الفترة المُقبلة للزمالك أفضل بكثير مما مضي

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك السابق" :حصلت علي أصوات أعلي من التي حصل عليها رئيس النادي السابق في انتخابات مجلس إدارة الزمالك عام 2014".

وأكمل هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك السابق": الزمالك طوال تاريخه غني بأعضائه وجماهيره".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك السابق :"تجربتي في عضوية مجلس إدارة الزمالك كانت "بايخة" بسبب ما فُوجئت به داخل المجلس من "شخص موتور"

وختم هاني شكري: أصول وموارد نادي الزمالك تجعله "غني جدًا جدًا جدًا"