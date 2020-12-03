شكرا لقرائتكم كردى: الأهلى فاز بأفريقيا بالأهداف ولا أحد يستطيع منافسة الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن النادى الأهلى استحق الحصول على بطولة أفريقيا بعد الفوز على الزمالك.

وقال كردى خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلى حصل على بطولة أفريقيا بالأهداف وليس بالأداء والزمالك قدم مستوى مميز للغاية فى المباراة النهائية ولكن لم يحالفه التوفيق".

وأضاف: "فى النهاية الأهلى يستحق بطولة أفريقيا وهناك مباريات كثيرة الأحمر فاز بالأهداف وليس الزمالك".

أردف: " أنه لا يوجد لاعب بمصر يستحق المبالغ الطائلة التى نجدها خلال الفترة الأخيرة فى الأندية.

استطرد: "كل نادى يجب أن يدبر موارده المالية واتحاد الكرة يساعد فقط الأندية وليس دوره إيجاد الموارد للأندية فهو عليه عبء كبير من منتخبات وطنية".

وأضاف: "بعد رحيلنا عن اتحاد الكرة تركنا عشرات الملايين فى حساب الجبلاية وللأسف الأموال تم صرفها من جانب اللجنة الخماسية".

شدد: " أن بطولة دورى أبطال أفريقيا تضاف بالتأكيد إلى محمود الخطيب رئيس النادى الاهلي.

واصل: "لا احد يستطيع الوقوف أمام محمود الخطيب فى انتخابات الأهلى بسبب الإنجازات التى يحققها فى الفترة الحالية ويجب الفصل بين الخطيب كلاعب وعمله الإداري".

وأضاف: "كرسى رئاسة النادى الأهلى ليس بالعادى فهو عظيم ومن الصعب على اى شخص منافسة الخطيب فى الوقت الحالي".

أوضح: " أنه لا يوجد لاعب بمصر يستحق المبالغ الطائلة التى نجدها خلال الفترة الأخيرة فى الأندية، وكل نادى يجب أن يدبر موارده المالية واتحاد الكرة يساعد فقط الأندية وليس دوره إيجاد الموارد للأندية فهو عليه عبء كبير من منتخبات وطنية".

وأضاف: "بعد رحيلنا عن اتحاد الكرة تركنا عشرات الملايين فى حساب الجبلاية وللأسف الأموال تم صرفها من جانب اللجنة الخماسية".

أشار: " جلسة الوداع لأمير مرتضى المشرف العام السابق لفريق الزمالك أثرت فى نفوس اللاعبين بشدة، وأرفض تواجد لجنة الحكماء بالزمالك لانها من وجهة نظرى سيكون هناك تضارب فى القرارات ووجهات النظر مما سيضر بمسيرة النادي".

وأضاف: لا أشعر بالإرتياح لبداية عمل اللجنة المؤقتة بالزمالك وأرى أنه يجب أن تراجع اللجنة حساباتها بشأن لجنة الحكماء وقراراتها بما يتناسب مع مصلحة القلعة البيضاء".