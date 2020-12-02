كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز حقيقة التعاقد مع امير عادل لاعب فريق سارسبورج النرويجي السابق. وقال بسيوني في تصريحات تليفزيونية : "الصورة المنتشرة والتي تجمع امير عادل بممدوح عيد التقطت قبل ثلاثة سنوات". وأضاف: " ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز علي علي تواصل مع عدد كبير من اللاعبين خاصة المتواجدين في الدوريات الاوروبية بحكم تواجده هناك لفترات طويلة". لبيراميدز علي علي تواصل مع عدد كبير من اللاعبين خاصة المتواجدين في الدوريات الاوروبية بحكم تواجده هناك لفترات طويلة". وأكمل: " لم يحدث ان تفاوضنا مع امير عادل نهائياً". وأوضح بسيوني: " الزمالك وبيراميدز بينهم علاقات محترمة جداً وطيبة وتجمعني علاقة جيدةمع امير مرتضي المشرف السابق علي الكرة بالزمالك وهو يستحق التحيه علي ماقدمه مع الفريق خلال فترة تواجده. وأضاف مدير التعاقدات بنادي بيراميدز: "لم يحدث اي تفاوض بخصوص تعاقد الزمالك مع دونجا وكل المفاوضات كانت متوقفة لحين خوض الفريقين لنهائيي الكونفدرالية ودوري الابطال".

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع أمير عادل.. ومفاوضات الزمالك مع دونجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.