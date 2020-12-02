شكرا لقرائتكم خبر عن راؤول وبوتشتينو الأقرب لخلافة زيدان فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن الثنائي راؤول جونزاليس، والأرجنتينى ماوريسيو بوتشتينو، يتصدران قائمة المرشحين، لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، في قيادة ريال مدريد، في حال إقالته من منصبه، بسبب سوء النتائج.

كما ذكرت صحيفة «الموندو» الإسبانية، أن كلا من بوتشتينو، المدير الفنى السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، وراؤول جونزاليس، مدرب فريق الشباب بالنادى الملكى، يعدان أبرز الأسماء المرشحة لخلافة زيزو، في تدريب ريال مدريد.

وخرجت تقارير صحفية، لتتحدث عن اقتراب رحيل زيدان، عن تدريب ريال مدريد، بسبب سوء النتائج التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، والتى كان أخرها الخسارة أمام فريق شاختار الأوكرانى، أمس الثلاثاء، بثنائية نظيفة، في دورى أبطال أوروبا.