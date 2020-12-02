تقارير: مباراة إشبيليه قد تحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، إن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد إشبيليه قد تحسم مصير زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

وتعرض ريال مدريد للخسارة الثانية في دوري أبطال أوروبا على يد شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين دون رد، ليتعقد موقف الفريق الملكي بشأن التأهل إلى منافسات دور الـ16. (لمعرفة حسابات تأهل ريال مدريد.. اضغط هنا)

وبحسب ما ذكره برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن بيريز قد يحسم قرار مصير زيدان مع ريال مدريد في حالة الخسارة أمام إشبيليه بالدوري الإسباني.

وكانت التقارير الإسبانية، قد زعمت أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في البحث عن بدائل للمدرب الفرنسي، لافتة إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وإسبانيول السابق، وأيضًا راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب لريال مدريد ضمن حسابات رئيس النادي الإسباني.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع إشبيليه (يوم الأحد المقبل) بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن زيدان نفى في تصريحات صحفية عقب الهزيمة أمام شاختار بأنه لا توجد نية للتفكير في الاستقالة، مؤكدًا استمراره في عمله.