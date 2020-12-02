أول مباراة تتعرض للتأجيل في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، أن مواجهة أستون فيلا وضيفه نيوكاسل يونايتد، التي كانت مقررة يوم الجمعة المقبل في الجولة 11 من المسابقة، تأجلت بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي الماكبايس وطاقمهم الفني.

وباتت هذه المباراة الأولى التي يتم تأجيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري (2020/21) بسبب انتشار فيروس كورونا، ليثير القلق بشأن إمكانية تأجيل مباريات أخرى في المستقبل.

وكانت قد ظهرت ثلاث حالات مصابة بالفيروس التاجي داخل نيوكاسل قبل بضعة أيام، قبل أن تجرى اختبارات جديدة يوم الأحد الماضي أظهرت وجود مسحات جديدة كانت نتيجتها إيجابية أيضًا.

ولم يفصح مسؤولو نيوكاسل عن عدد الحالات المصابة حتى الآن، لكنها بدت مرتفعة بعد طلب النادي من رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل مباراتهم المقبلة أمام أستون فيلا.

وأغلق النادي ملعب تدريبات الفريق الأسبوع الماضي، ولم يتدرب عليه اللاعبون منذ يوم الخميس الماضي، الذي سافروا فيه إلى لندن لخوض مباراتهم ضد كريستال بالاس.

وصدرت تعليمات بضرورة بقاء لاعبي الفريق الأول بمنازلهم حتى إشعار آخر، حيث سيخضع اللاعبون لاختبارات طبية جديدة، يوم الأربعاء القادم.

جدير بالذكر أن اللوائح تنص على حتمية خوض الفريق لمباراته طالما كان لديه 14 لاعبًا متاحًا في القائمة، وبحارس مرمى واحد على الأقل، وهو ما كانت تدرسه رابطة الدوري الإنجليزي قبل إصدار قرار التأجيل.