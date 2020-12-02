شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتيجة مسحة صالح جمعة وتعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الرحمن مجدى، وكيل أعمال النجم صالح جمعة، لاعب الأهلى الذى فسخ التعاقد معه بالتراضى مؤخرا، عن تعافى جمعة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بعد سلبية نتيجة المسحة الأخيرة، حيث كتب مجدى، عبر حسابه على تويتر: "سلبية نتيجة مسحة صالح جمعة اليوم".





وكان ناديا الزمالك وبيراميدز، دخلا فى مفاوضات مكثفة لضم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى الراحل عن صفوف فريقه لضمه بداية من الموسم الجديد، وأكد مصدر مقرب من صالح جمعة أن هناك جلسة ستجمعه مع إدارة الناديين اليوم الأربعاء سيحسم اللاعب بعدها وجهته، وكشف المصدر أن صالح جمعة تلقى العديد من العروض المحلية والخارجية إلا أن اللاعب حصر اختياراته فى ناديى الزمالك وبيراميدز خاصة بعد تقديمهما له أفضل عرض على المستوى المادى، وفسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

فى الوقت الذى وقع أحمد الشيخ على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، ورغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز في الموسم الجديد إلا أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده.

وتلقى الأهلي عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادى إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلى، وجاء تدخل الزمالك فى الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.