الامارات | زميل صلاح يعترف بوجود "الأنانية" في علاقته بساديو ماني

شكرا لقرائتكم خبر عن زميل صلاح يعترف بوجود "الأنانية" في علاقته بساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الظهير الأيسر في فريق ليفربول، أندي روبيرتسون إن العلاقة بين اللاعبين في الفريق جيدة، لكنها لا تخلو من بعض التوترات في فترات معينة من المنافسات. واعترف روبيرتسون بحسب التصريحات المنشورة في صحيفة "ميرور" البريطانية بوجود الأنانية في علاقة زميله الهداف المصري محمد صلاح، والمهاجم السنغالي ساديو ماني، لكنه قال إن ذلك طبيعي في إطار اللعب، ولا يؤثر في جوهر العلاقة بين الاثنين.

يذكر أن بعض المدربين في إنجلترا، والمعلقين، وحتى نجوم سابقين في ليفربول سبق واتهموا صلاح بالأنانية خلال اللعب مع زميله ماني، كما أن الأخير تعرض للاتهام نفسه في مناسبات سابقة. وشهدت بعض الفترات خلال المباريات توترا واضحا في العلاقة بين أبرز نجمين في هجوم ليفربول.

وقال روبيرتسون: هؤلاء اللاعبين يتقاضون أموالا ليكونوا أنانيين، لأننا في النهاية نحتاجهم لتسجيل الأهداف وهذا أكثر ما يهم أي فريق". وتابع: في بعض المناسبات، يأتي من يقول كان عليك أن تمرر لماني، أو أن الاخير يجب أن يمرر لصلاح وهكذا، لكن على أرضية الملعب الأمور مختلفة، وبالنهاية حين تكون الفرصة سانحة عليك التسديد والتسجيل.

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