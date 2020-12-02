أبرزها مان يونايتد ضد باريس سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم مباريات المرحلة الخامسة بدوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا حيث تقام 8 مباريات اليوم يعتبر أبرزها مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ومباراة إشبيلية ضد تشيلسي بالإضافة إلى مباراة بروسيا دورتموند ضد لاتسيو، وفيما يلى مواعيد جميع مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال اوروبا : المباراة الموعد بتوقيت القاهرة بلدية اسطنبول ضد ار بى ليبزيج 7:55 مساءا مان يونايتد ضد باريس سان جيرمان 10 مساءا فيرينكفاروسي ضد برشلونة 10 مساءا كلوب بروج ضد زينيت 10 مساءا كراسنودار ضد رين 7:55 مساءا بروسيا دورتموند ضد لاتسيو 10 مساءا يوفنتوس ضد دينامو كييف 10 مساءا اشبيلية ضد تشيلسي 10 مساءا الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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