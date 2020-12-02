الامارات | البرتغالي كيروش يرحل عن تدريب منتخب كولومبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي كيروش يرحل عن تدريب منتخب كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن الاتحاد الكولمبي أمس انتهاء العلاقة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، بعد الخسارتين الاخيرتين امام الاوروغواي والاكوادور في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهل الى مونديال 2022. وكشف الاتحاد في بيان صحافي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع كيروش، يقضي بوقف التعاون بينهما. وتابع "شرفنا العمل معه لسنتين، قدم خلالها مجهودا كبيرا وتشارك معنا معرفته وخبرته".



ودفع كيروش (67 عاما) الذي استلم منصبه في فبراير عام 2019 ثمن الخسارتين الثقيلتين امام الاوروغواي صفر-3 في عقر دار فريقه، ثم امام الاكوادور 1-6، ليحتل منتخب "كافيتيروس" المركز السابع من أصل عشرة منتخبات في ترتيب المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية.

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