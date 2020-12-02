"حسبة برمة".. كيف يتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 للأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أحرج فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، ضيفه ريال مدريد الإسباني بالفوز عليه بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، ليتعقد موقف الميرنجي في البطولة التي سبق وحقق فيها أرقامًا قياسية عدة.

وحل ريال مدريد ضيفًا على شاختار مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وألحق شاختار بريال مدريد الخسارة الثانية له في دور المجموعات، بعدما فاز عليه أيضًا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

وأصبح فريق ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا (13 مرة) في مأزق، فحسابات التأهل للفريق الإسباني أصبحت صعبة إذا لم ينجح في تحقيق الفوز أمام بوروسيا موشنجلادباخ الألماني في مباراة الجولة السادسة (الأخيرة) المقرر لها يوم التاسع من ديسمبر الجاري (الأربعاء المقبل).

ترتيب المجموعة الثانية

1- بوروسيا موشنجلادباخ (فاز في 2، تعادل في 2، وخسر في 1) = 8 نقاط

2- شاختار دونيتسك (فاز في 2، تعادل في 1 وخسر في 2) = 7 نقاط

3- ريال مدريد (فاز في 2، تعادل في 1 وخسر في 2) = 7 نقاط

4- إنتر ميلان (فاز في 1، تعادل في 2 وخسر في 2) = 5 نقاط

يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث على الرغم من تساوى عدد نقاطه مع شاختار الأوكراني بسبب تفوق الأخير عليه في المواجهات المباشرة (3-2، 2-0).

وفي حال انتهت مباريات المجموعة في الجولة الأخيرة بالتعادل، فسيحسم موشنجلادباخ وشاختار بطاقتي التأهل لمنافسات دور الـ16، بينما يتأهل ريال مدريد للدوري الأوروبي.

حسابات التأهل لريال مدريد

1- فوز ريال مدريد على موشنجلادباخ سيمنح الفريق الإسباني بطاقة التأهل لمنافسات دور الـ16 (10 نقاط) بغض النظر عن نتيجة مباراة شاختار وإنتر ميلان.

2- في حالة فوز ريال مدريد على موشنجلادباخ، وتعثر شاختار (تعادل أو خسارة)، سيتأهل الفريق الإسباني كمتصدر للمجموعة.

3- في حالة تعادل ريال مدريد ضد موشنجلادباخ سيصبح الفريق الألماني (9 نقاط)، وريال مدريد (8)، وفي تلك الحالة يجب خسارة شاختار (7) أمام إنتر ميلان الذي سيرفع رصيده من النقاط إلى 8 نقاط.

وفي حال تساوت عدد النقاط بين ريال مدريد وإنتر ميلان، فسيحسم الفريق الإسباني بطاقة التأهل الثانية بالمواجهات المباشرة ضد الفريق الإيطالي (3-2، 2-0).

4- في حالة خسارة ريال مدريد مباراة الجولة الأخيرة فسيودع منافسات البطولة.

5- خسارة ريال مدريد وفوز شاختار أو تعادله أمام إنتر ميلان سيمنح الفريق الإسباني فرصة التأهل للدوري الأوروبي.

أما في حالة خسارة ريال مدريد وخسارة شاختار فسيخطف الفريق الأوكراني بطاقة التأهل للدوري الأوروبي ويودع الفريق الإسباني البطولات الأوروبية.