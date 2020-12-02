دوري أبطال أوروبا: ليفربول وبورتو يصعدان إلى ثمن نهائي البطولة

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صعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوز مهم على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف مساء الثلاثاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، وتجمد رصيد أياكس عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وسجل الشاب كورتيس جونز، 19 عاما، هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 58، وهو هدفه الشخصي الأول في دوري أبطال أوروبا، بعد خطأ فادح من حارس أياكس أندريه أونانا.

كما شهد ملعب أنفيلد تألق حارس المرمى الشاب كيليهير، 22 عاما، الذي خاض مباراته الأولى مع ليفربول في دوري الأبطال نظرا لغياب الحارس الأول إليسون بيكر للإصابة.

وكان ليفربول قد فاز على أياكس في أمستردام بهولندا بنفس النتيجة أيضا، ونجح في تصدر المجموعة الرابعة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة.

وأصبح الريدز سابع فريق يبلغ ثمن النهائي بعد بايرن ميونيخ الألماني عن المجموعة الأولى، ومانشستر سيتي الإنجليزي عن المجموعة الثالثة، وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني عن المجموعة الخامسة، وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي عن المجموعة السابعة.

وصعد مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي الأوروبي قبل مباراته الثلاثاء مع بورتو البرتغالي، إذ حسم موقفه بعد تغلبه على أولمبياكوس اليوناني في الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة.

وبتعادل مان سيتي مع بورتو، رفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 13 نقطة محافظا على صدارة المجموعة الثالثة.

كما صعد بورتو أيضا إلى ثمن النهائي بعد أن جمع 10 نقاط.

وبدا أن مانشستر سيتي قد كسر التعادل في الدقيقة 80 بضربة رأس أسكنها البديل غابرييل جيسوس في مرمى المنافسين، قبل أن يلغي الحكم الهدف بدعوى تسلل جواو كانسيلو.

وأجرى مدرب السيتي، بيب غوارديولا، تغييرات في الخط الأمامي لزيادة الفاعلية الهجومية على أمل تحقيق الفوز وخوفا من أي مفاجأة في الدقائق الأخيرة، لكن تألق حارس مرمى بورتو الأرجنتيني أغوستين مارشيسين، وخط دفاعه حال دون ذلك.

وضمن الفريق البرتغالي التأهل إلى دور ثمن النهائي مع السيتي.