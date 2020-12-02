وزارة الرياضة تدعو مراكز الشباب للمشاركة في القمة الشبابية لمراكز شباب مصر

تحت رعاية الاستاذ الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، يطلق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، استمارة التسجيل الالكترونية، لأول قمة شبابية لمراكز شباب مصر ، تحت شعار "بناء القادة الشباب على المستويين الدولي والمحلي".

تأتي القمة في اطار استراتجية وخطة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتطوير أداء مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية حقيقية، من خلال إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وفي ضوء تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لاعضاء

مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم.

وتقام القمة الشبابية لمراكز شباب مصر بمشاركة الشباب اعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من ١٣-١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

وتستهدف القمة الشباب الفاعلين بمركز الشباب اعضاء الجمعية العمومية في المرحلة السنية من ١٨-٢٤ عام ، بهدف تفاعل شباب مراكز الشباب بايجابية وبناء قادة شباب بمراكز الشباب على المستوى المحلي والدولي، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية

يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب ، وتكثيف دور شباب مراكز الشباب في عملية التنمية، علاوة على تعريف شباب مراكز الشباب بالمنظمات الدولية ودورها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتنوع محاور القمة بين محور ثقافة التنمية ، ثقافة التطوع ، ثقافة السلام ، وتحديات الامن القومي، كما سيتم تنظيم ورش عمل بين الشباب المشارك من مراكز الشباب حول ما يمكن ان يقدمه المشاركين من افكار ومبادرات من شأنها ان تسهم في تنمية مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

يذكر ان استمارة التسجيل إلكترونية متاحة لكافة الشباب اعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب ، والتي سيتم من خلالها اختيار المشاركين في القمة، وعلى ان يتم إغلاق التسجيل في ٣ من ديسمبر ٢٠٢٠.

للتسجيل أضغط هنا