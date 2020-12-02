شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات مونديال اليد تستفسر عن بروتوكول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على إرسال المنتخبات المشاركة فى كأس العالم مصر 2021 استفسارات فيما يخص الإجراءات الاحترازية وبروتوكول فيروس كورونا قبل بدء الوصول فى الفترة المقبلة.

وتخطر اللجنة المنظمة للمونديال المنتخبات ببروتوكول البطولة الخاص باتباع الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على عدم تفشى الفيروس و خروج البطولة بسلام.

ينطلق اليوم الثلاثاء، معسكر منتخب اليد الأول المغلق بأحد فنادق مدينة نصر على أن يخوض التدريبات فى استاد القاهرة، استعداد لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير القادم.

وخضع منتخب اليد إلى مسحة فيروس كورونا الطبية صباح أمس الاثنين للاطمئنان على اللاعبين.

ويسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال.

التقي أول أمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحي أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي .ه