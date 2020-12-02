شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح حمام السباحة الأولمبى لنادى الزهور بالتجمع الخامس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مساء اليوم الأربعاء الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حمام السباحة الأولمبي لنادى الزهور فرع التجمع الخامس وبعض المنشآت الرياضية التي انتهت بعد التطوير التي أعدها مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش.

من المنتظر أن يحضر الافتتاح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رؤساء الاتحادات الرياضية.

من جانبه الدكتور محمد الدمرادش أن النادى يجهز لاحتفالية ضخمة لافتتاح حمام السباحة الاولمبى بفرع التجمع الخامس الذى تكلف قرابة الـ 20 مليون جنيه ويعد ثالث أفضل حمام سباحة على مستوى الجمهوية بحجم استثمارات يصل حتى 60 مليون جنيه، فضلا عن افتتاح منطقة حديقة الأطفال بفرع مدينة نصر التى حظيت بأعجاب شديد من جانب العديد من مسئولى الأندية الأخرى.

شدد رئيس نادى الزهور على أن المجلس الحالى يصر على استكمال برنامجه خلال الأربع سنوات التى شهدت انتخابه فى 2017 على الرغم من الظروف التى واجهها المجلس فى ظل جائحة فيروس كورونا التى عرضت النادى لخسائر مالية كبيرة، إلا أن الجهود التى بذلت نجحت فى توفير مبالغ للنادى والانفاق على استكمال مشروعات التطوير داخل النادى.