بايرن ميونيخ يحبط تأهل أتلتيكو مدريد وبورتو يتعادل ويصعد لثمن النهائي

أجّل بايرن ميونيخ الألماني تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني لثمن النهائي بعدما فرض عليه التعادل 1-1 الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لحساب دوري أبطال أوروبا.



وأهدر أتلتيكو فرصة مرافقة بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي بشكل رسمي بعدما تقدم بهدف البرتغالي جواو فيليكس (26)، وذلك بسبب تلقي شباكه هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء حمل توقيع مولر قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.



وقدم سالزبورغ النمساوي خدمة مثالية لأتلتيكو عندما هزم مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1 ليتجمد رصيد الأخير عند ثلاث نقاط، لكن تعادل فريق العاصمة الإسبانية عقد من مهمته بارتفاع رصيده إلى ست نقاط.



وبعيداً عن بايرن الذي حسم الصدارة مسبقاً (13 نقطة) ولوكوموتيف متذيل الترتيب (فقد فرصته في التأهل) فإن البطاقة الثانية ستحسم خلال مواجهة سالزبورغ (أربع نقاط) وضيفه أتلتيكو في المرحلة الأخيرة.

بورتو يصعد إلى الثمن النهائي

وفي المجموعة الثالثة، بلغ بورتو البرتغالي الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي صفر-صفر.



وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة إلى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الإنكليزي الذي ضمن الصدارة.



وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني 2-1.

المصدر: بي إن سبورت