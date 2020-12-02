شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام تبعد «سيلفا» عن تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي الغيني بيكيتي سيلفا، من الام في العضلة الخلفية، حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية للإسماعيلي.

وحدد الجهاز الطبي للإسماعيلي، برنامج تدريبي خاص للغيني، لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويتضمن البرنامج، أداء بعض التدريبات داخل صالة الجيمانزيوم فضلاً عن الجري الخفيف حول الملعب.