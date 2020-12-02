شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يرفض الهجوم على البنا ويؤكد: طلائع الجيش فاز على الزمالك في ‏الدوري والكاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض الاعلامي أحمد شوبير فكرة الهجوم على الحكم محمود البنا، الذي أدار مباراة الزمالك وطلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر والذي تأهل من خلاله الطلائع للنهائي بعد الفوز بنتيجة 3/1.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر:«مش لاقي أي سبب للكلام عن محمود البنا النهاردة أو التحكيم ويقولك إعادات وتصوير وغيره مايبقاش أي كلام يعني وخلاص، ثم إن فين التربص الراجل حسبلك ضربة جزاء مش موجودة في الأساس وصحح خطأه بعد العودة للفيديو والهدف الأول تسلل صحيح، فين الأزمة؟»

وواصل:«هو ماينفعش نتكلم عن طلائع الجيش كويس؟ ونقول إنهم لعبوا مباراة كبيرة وإستحقوا الفوز؟! وللعلم طلائع الجيش فاز أيضا على الزمالك هذا الموسم في الدوري»