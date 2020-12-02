شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعد جماهير الزمالك بمفاجأة قاسية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ايقاف مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة جديدة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة النادي. وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر:«أجلت الرد على ادعاء المخالفات الوهمية إلى مابعد مباراة الفريق أمام الطلائع حتى لا اشغل اللاعبين». وأتم تغريدته:«انتظروا الرد غدأ بمفاجأة قاسية». وخسر الزمالك نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش بثلاثية، عقب أيام من تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال على حسابه. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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