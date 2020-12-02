عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيريز يفكر في إقالة زيدان من تدريب ريال مدريد وتعيين بوكيتينو

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

يفكر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني جديا في إقالة المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان بعد الهزيمة المهينة التي تلقاها ريال مدريد من شختار بدوري أبطال أوروبا.



وسقط فريق ريال مدريد الإسباني، أمام نظيره شاختار دونستيك الأوكراني بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة ”ألموندو“ تقريرًا قالت فيه إن بيريز يفكر جديا بإقالة زيدان خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهزيمة المهينة لريال مدريد من شختار، وتضاؤل الآمال بالتأهل للدور القادم لدوري أبطال أوروبا، والذهاب للدوري الأوروبي جعلت بيريز يفكر في الإطاحة بزيدان من منصبه.

وكشفت الصحيفة أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو سيكون المرشح الأبرز لخلافة زيدان في قيادة النادي الملكي.

كان زين الدين زيدان، قد استبعد استقالته من منصبه معرباً عن حزنه لعدم تمكن فريقه من إحراز أهداف ومثنياً على مستوى لاعبيه، رغم الهزيمة الثلاثاء أمام شاختار 0-2 في دوري الأبطال.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي ”لن أستقيل، على الإطلاق. كنا رائعين في الشوط الأول، استحقينا تسجيل الهدف الأول والذي كان ليغير كل شيء. صحيح أن هدفهم الأول هزنا كثيرا لأننا كنا نؤدي بصورة جيدة بملعب المنافس ونضغط من أعلى ونخلق الفرص. رد القائم عدة فرص، لم تكن الكرة تريد الدخول ثم تعقدت الأمور“.

وطالب المدرب الفرنسي لاعبيه بإظهار شخصيتهم أثناء المباريات المقبلة الصعبة من أجل تجاوز أزمة النتائج، أمام إشبيلية وبروسيا مونشنغلادباخ وأتلتيكو مدريد.

وتابع ”إنها فترة صعبة ويجب أن نظهر شخصيتنا وفخرنا. ما حدث اليوم مؤلم لأننا لا نستحق ذلك ويجب علينا الفوز بالمباراة الأخيرة. سنؤمن واعتقد أننا سنناضل“.