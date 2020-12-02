شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتظر موافقة الأمن لتحديد ملعب المصرى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت مشكلة الملعب الذى سيستضيف مباريات المصرى البورسعيدى تمثل أزمة لمجلس الإدارة نظرا لعدم وجود ملعب محدد حتى الآن بالرغم من مخاطبة اتحاد الكرة لأكثر من مرة واختيار استاد بورسعيد كحل أول وستاد الإسماعيلية كحل ثانى إلا أن مسئولو الجبلاية مازالوا ينتظرون الموافقات الأمنية بشكل رسمى للخروج بالقرار النهائى سواء بالموافقة على عودة أبناء المدينة الباسلة لملعبهم أو الإستمرار فى اللعب خارج المحافظة .

ويقيم المصرى معسكرا مغلقا باستاد برج العرب وفى حالة رفض اتحاد الكرة إقامة الفريق لمبارياته فى الملعبين المحددين سلفا فإن ستاد برج العرب سيكون الخيار الأخير أمام مجلس إدارة الفريق الساحلى خلال مباريات الدورى .

من ناحية أخرى هدد النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى بالرحيل عن النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية خلال الشهرين الماضيين .

وطلب أموتو من الجهاز الفنى ضرورة التدخل لصرف جزء من مستحقاته المالية حتى يستطيع الوفاء بوجباته الشخصية ملمحا أنه سيرحل حال عدم صرف مستحقاته قبل بداية الموسم الكروى المقرر له يوم 11 ديسمبر المقبل .