شكرا لقرائتكم بدر حامد: علاء ميهوب زملكاوى والجمهور بيحب الفريق أكثر من نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بدر حامد نجم الزمالك السابق، جمهور الزمالك بيحب النادى أكتر من نفسه ومش بتزعل من اللاعبين ولا النادى ودائما بتقف جانب الفريق.

قال بدر حامد خلال حواره مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "جمهور الزمالك بيحب الزمالك أكتر من نفسه ومش بتزعل من اللاعبين ولا النادى ودائما بتقف جانب الفريق وإحنا عندنا 7 لاعبين من أفضل اللاعبين في قارة أفريقيا".

وأضاف بدر حامد: "غياب أوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدى الونش أثروا كثيرا على الزمالك ولخبطوا الفريق أمام الأهلى، وإسلام بيلعب فى الدفاع وهو ملعبهاش خالص وبيلعب غصب عنه".

وتابع بدر حامد: "محمود الونش أفضل مدافع فى مصر، وغياب 9 لاعبين عن الزمالك وضع باتشيكو فى موقف محرج، وأشرف قاسم أكثر واحد اتظلم فى التدريب والمفروض يكون فى مكانة أعلى من كدة".

وأوضح حامد: " أنا خالد جاد الله زملكاوى وأنور سلامة وجمال عبد الحميد كان زملكاوى وهو بيلعب في الأهلى، وعلاء ميهوب زملكاوى وهو صغير".