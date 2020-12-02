ميدو : أشرف بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك

وقال ميدو خلال برنامجه "أوضه اللبس" المذاع عبر قناة النهار، "أشرف بن شرقي أحضر وكيله داخل نادي الزمالك قبل يومين من نصف نهائي كأس مصر وطلب الرحيل علي العَلَن، وهو تصرُّف غير مقبول شكلًا وموضوعً".
وأضاف " الانقسام الموجود داخل أوضة لبس الزمالك هو أكبر المشاكل التي تُواجه اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك ".
وأكمل "إذا كان أحد اللاعبين المُهمين بنادي الزمالك "قلبه وعقله" ليسا مع الفريق، فـ مِن الأفضل بيعه والاستفادة
وأتم "الحل الأمثل لاستقرار نادي الزمالك يتمثَّل في إجراء انتخابات عاجلة خلال 45 يوم".
يذكر أن وزارة الرياضة قررت حل مجلس اداراة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالة المجلس للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية، وتعيين لجنة مؤقتة تدير النادي.
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