مدرب الهلال السابق “خورخي جيسوس” يقلل من شغف ميسي ورونالدو أمام مارادونا

تحدث مدرب الهلال السعودي السابق ومدرب بنفيكا البرتغالي الحالي “خورخي جيسوس“، عن خسارة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري دييجو مارادونا، وأجرى مقارنة جريئة بينه وبين نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي.

وتوفي دييجو مارادونا عن يناهز الـ 60 عاما في منزله في بوينس آيرس الأسبوع الماضي بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة. ويعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور.

قال جيسوس عن وفاة بطل كأس العالم 1986 خلال مؤتمره الصحفي: “مارادونا كان أفضل لاعب في التاريخ، إلى جانب بيليه. لايزال بيليه هنا، إنه على قيد الحياة. كان مارادونا الأعظم، ليس فقط لكونه لاعباً عبقريًا ولكن بسبب الشغف الذي أظهره. هذا صنع الفارق”.

وتابع: “لقد كان أفضل لاعب في العالم، لكن كان لديه شغف باللعبة. لقد ولد ليكون لاعب كرة قدم، ولد مع كل شيء. لم يكن منتجًا مصنعًا. هو ولد بتلك الطريقة. كان لديه حب وشعور فريد تجاه الكرة”.

ثم قارن جيسوس هذا الشغف الذي أظهره مارادونا مع اثنين من أفضل اللاعبين الموجودين حاليًا في اللعبة، والذين تناوبوا على نيل جائزة أفضل لاعب في العالم طيلة العقد الماضي، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال مدرب الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي سابقاً: “كريستيانو رونالدو لديه القليل من هذا [الشغف]، لكن ليونيل ميسي لا يملك أي شيء. ليس لديه أي شغف على الإطلاق”.

وأردف قائلاً: “ميسي لاعب رائع، لكننا نتحدث عن الحياة وعن الشعور والشغف باللعبة وكرة القدم. كان مارادونا متميزًا بالنسبة للآخرين”.

وأمضى خورخي جيسوس، المولود في أمادورا، مسيرته الكروية حصريًا في موطنه البرتغال ولكنه سافر كثيرًا كمدرب. وقبل توليه المنصب مع بنفيكا، أمضى بعض الوقت في المملكة العربية السعودية مع الهلال وبعدها البرازيل، حيث قاد فلامنجو إلى التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.

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